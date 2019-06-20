СМИ: в Барселоне в ДТП с участием двух автобусов пострадали около 20 человек

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Около 20 человек пострадали в четверг в испанской Барселоне в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, авария произошла примерно в 10:00 по местному времени (11:00 мск) в районе площади Испании. Большинство из пострадавших получили незначительные травмы. Отмечается, что ДТП произошло после столкновения автобуса с мотоциклом, а затем второй автобус врезался в первый.

К месту инцидента прибыли стражи порядка и кареты скорой помощи.