Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс". Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель суда.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании Бойко и другим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 августа. Обвиняемые в суд пока не доставлены", - сказал представитель суда.

Вместе с тем СК просит избрать домашний арест на тот же срок в отношении сотрудника банка Натальи Ципиновой.

Как сообщила ранее журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, в период с 2013-го по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс. - всего 31 факт растраты средств банка "Кредитный экспресс".

По данным СК, фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. "На данный момент установлен 31 факт хищений средств, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается. Также следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам", - отметила представитель СК.

Все семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ). "Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Петренко.

Центробанк ранее отозвал у "Кредитного экспресса"лицензию. "Расследование ведется в активном взаимодействии с представителями потерпевшего, от которого поступило соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела - Агентство по страхованию вкладов", - добавила представитель СК.

Ранее адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов сообщил ТАСС, что бизнесмен вину не признает, все обвинения отвергает. Он также сказал, что это уголовное дело не имеет отношения к компаниям Бойко-Великого.