Семь человек пострадали в двух ДТП под Воронежем на трассе М-4 "Дон"

ТАСС, 20 июня. Семь человек попали в больницу в результате двух ДТП с участием одного и того же автомобиля Kia Cerato на федеральной трассе М-4 "Дон" под Воронежем. Об этом в четверг сообщается на сайте УМВД по Воронежской области.

"Сегодня примерно в 05:50 часов в Бобровском районе на 626-м км автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля Kia Cerato, 38-летний житель Ростовской области, следуя в сторону Москвы, допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2108 под управлением 34-летнего жителя Нижегородской области. После столкновения отечественный автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали три человека - водитель и два пассажира ВАЗа - 24- и 25-летние мужчины", - говорится в сообщении.

Спустя три минуты водитель автомобиля ВАЗ-2106, 33-летний житель Воронежа, двигаясь в сторону Москвы, допустил столкновение со стоящей после ДТП иномаркой Kia Cerato. В результате второго ДТП пострадали четыре человека - водитель и 31-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2106, а также два пассажира автомобиля Kia Cerato - 30-летняя женщина и ее 4-летняя дочь, которая находилась в автокресле.

Всех пострадавших с травмами доставили в медицинское учреждение.