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Экстренные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва в здании Госдумы в Москве

Также информация о минировании поступила в ТЦ "Охотный ряд"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Государственной думы, а также в торговом центре "Охотный ряд" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Государственной думе и в ТЦ "Охотный ряд". На место прибыли профильные службы для проверки данной информации, в том числе кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация из здания пока не проводилась.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре "Останкино", это сообщение также проверяют правоохранители.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о заложенных взрывных устройствах на различных объектах инфраструктуры в Москве, Подмосковье и в других регионах РФ. В телецентр "Останкино" подобные сообщения поступали уже четыре раза в течение месяца. Во всех случаях информация о минировании проверялась специалистами профильных ведомств, однако опасных для жизни человека предметов нигде найдено не было.

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