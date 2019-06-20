Таунхаус горит в Подмосковье

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в таунхаусе в Пушкине на площади в 400 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В 12:45 мск от очевидца поступило сообщение о возгорании таунхауса по адресу: город Пушкино, поселок Тарасовский, ул. Радио, д. 20", - сообщили в министерстве.

К моменту прибытия первых пожарных горела крыша на площади в 400 кв. м. На месте работают спасательные подразделения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара участвуют 48 человек и 13 единиц техники.