В Ленинградской области обрушилась горная порода во время ремонта федеральной трассы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Обрушение горной породы произошло на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области при проведении ремонтных работ, движение по трассе полностью перекрыто, сообщили журналистам в учреждении "Упрдор Северо-Запад".

"По предварительной информации, при производстве буровзрывных работ в рамках капитального ремонта участка автодороги Выборг - Светогорск с 24-го по 40-й километр, произошло обрушение скалы на проезжую часть на 30-м километре", - говорится в сообщении учреждения.

В сообщении отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако движение по трассе в настоящее время полностью перекрыто. "На участке Выборг - Светогорск - подъезд к МАПП (международному автомобильному пункту пропуска на границе c Финляндией - прим. ТАСС) "Светогорск" - в Ленинградской области полностью перекрыто", - добавили в учреждении.

В настоящее время организован объезд через Каменогорск, однако он доступен только для легковых автомобилей. "Путей объезда для грузовых автомобилей нет", - отметили в "Упрдор Северо-Запад".

Федеральная трасса "Скандинавия" открыта в 1994 году и является частью европейского маршрута E-18. На территории РФ начинается от административной границы Петербурга и проходит по Ленинградской области до границы с Финляндией. Трасса является частью маршрута, который соединяет Россию с Финляндией и другими скандинавскими странами - Швецией и Норвегией.