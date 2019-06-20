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Boeing 737 при взлете выкатился за пределы полосы в Индонезии

На борту находились 122 человека

СИНГАПУР, 20 июня. /ТАСС/. Самолет малайзийской авиакомпании Malindo Air выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы при взлете в четверг из аэропорта города Бандунг (административный центр индонезийской провинции Западная Ява). Об этом сообщил новостной портал Detik.

Как рассказал журналистам командующий базы военно-воздушных сил провинции Бонанг Баюджи, "на борту находились 122 человека, в том числе восемь членов экипажа, никто из них не пострадали". По его словам, "причины инцидента устанавливается, правоохранительные органы взяли анализы у пилотов на предмет алкогольного и наркотического опьянения".

На распространенном любительском видео запечатлен Boeing 737-900, который полностью находится за пределами полосы, внешних повреждений кроме отломанных шасси не замечено. Лайнер совершал полет из Бандунга в Куала-Лумпур.

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