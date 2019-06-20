Директор банка "Кредитный экспресс" Кабанова не признает вину в хищении денег

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Один из ключевых фигурантов дела о хищении денег в банке "Кредитный экспресс", его директор Алла Кабанова отвергает обвинение в растрате в кредитном учреждении. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Булаев.

"Моя подзащитная вину не признает и заявляет, что к выдвинутым обвинениям не имеет никакого отношения", - сказал адвокат. Он отметил, что обвиняемая страдает рядом тяжких хронических заболеваний, в частности сахарным диабетом. "Вчера во время следственных действий ей стало плохо, в связи с чем был вызван наряд скорой помощи, допрос Кабановой перенесли на более позднее время", - сказал он.

По словам адвоката, следствие вменяет 67-летней Кабановой два эпизода хищения по ч. 4 ст. 160 УК РФ, один из которых связан с предпринимателем Василием Бойко-Великим. "Якобы они с бизнесменом похитили 500 тысяч долларов", - сказал Булаев.