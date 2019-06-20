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В Краснодаре задержаны иностранные студенты по подозрению в сбыте наркотиков

Сотрудники ФСБ изъяли у них гашиш

КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. Иностранные студенты одного из вузов Краснодара, которых подозревают в сбыте наркотиков, задержаны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной группы иностранных граждан, длительное время осуществлявших сбыт наркотических средств. Задержаны иностранные студенты одного из вузов Краснодара. У подозреваемых изъято наркотическое средство гашиш, предположительно афганского происхождения", - говорится в сообщении.

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