В Краснодаре задержаны иностранные студенты по подозрению в сбыте наркотиков

КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. Иностранные студенты одного из вузов Краснодара, которых подозревают в сбыте наркотиков, задержаны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной группы иностранных граждан, длительное время осуществлявших сбыт наркотических средств. Задержаны иностранные студенты одного из вузов Краснодара. У подозреваемых изъято наркотическое средство гашиш, предположительно афганского происхождения", - говорится в сообщении.