СК оценит действия ответственных лиц за оказание медицинской помощи детям под Смоленском

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц детской поликлиники в Смоленской области, ответственных за запись пациентов к профильным специалистам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как сообщили в СК, следственным управлением по области начата проверка по обращению жительницы Рославля на прямую линию с президентом РФ. В обращении женщина сообщила, что в детской поликлинике "Рославльская ЦРБ" отсутствует возможность записать ребенка к профильным специалистам.

"В ходе доследственной проверки следователями будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственным за оказание медицинской помощи детям в Рославльской ЦРБ", - сообщили в СК.