{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

СК оценит действия ответственных лиц за оказание медицинской помощи детям под Смоленском

Проверка проводится по обращению жительницы Рославля, которая в ходе прямой линии с президентом сообщила, что в детской поликлинике нет возможности записать ребенка к профильным специалистам

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц детской поликлиники в Смоленской области, ответственных за запись пациентов к профильным специалистам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как сообщили в СК, следственным управлением по области начата проверка по обращению жительницы Рославля на прямую линию с президентом РФ. В обращении женщина сообщила, что в детской поликлинике "Рославльская ЦРБ" отсутствует возможность записать ребенка к профильным специалистам.

"В ходе доследственной проверки следователями будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственным за оказание медицинской помощи детям в Рославльской ЦРБ", - сообщили в СК.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСмоленская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области
Никто не пострадал
Читать полностью