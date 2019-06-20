Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области

ТАСС, 20 июня. Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в четверг на 496-м км перегона Тарталей - Каменище в Нижегородской области. В результате инцидента никто не пострадал, начата проверка, говорится в сообщении, размещенном на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 20 июня около 14:00 мск на 496-м км перегона Тарталей - Каменище произошел сход шести вагонов с углем грузового поезда № 2185. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается, движение поездов временно приостановлено, работает восстановительный поезд", - говорится в сообщении.

Следствие проводит проверку. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов", - отмечается в сообщении.