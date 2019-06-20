Следствие проверяет полковника ФСБ Черкалина на причастность к новым преступлениям

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следствие проверяет обвиняемого в коррупции начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина на причастность к новым преступлениям. Об этом на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве в четверг заявил следователь.

"Следствие проверяет Черкалина на причастность к новым преступлениям. Для этого проводятся обыски и допросы свидетелей", - сказал следователь.

Он не сообщил, на каком этапе находится поиск новых преступных эпизодов. Как следует из материалов дела, новые обвинения Черкалину пока не предъявлены.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении Черкалину срока ареста до 25 августа. "Установлены обстоятельства получения Черкалиным взятки за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя. Находясь на свободе, Черкалин может скрыться или воспользоваться своими связями для оказания давления на следствие", - отметил следователь

Дело Черкалина

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в 850 тысяч долларов от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 годы.

По второму делу помимо Черкалина проходят двое его бывших подчиненных Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, действуя в составе организованной группы, используя служебное положение и авторитет занимаемой должности, ввели в заблуждение потерпевшего Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали потерпевшему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию инвестиционных проектов бизнесмена по строительству жилых домов в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.

Фролов и Васильев ранее были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, вину они не признают.