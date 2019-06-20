Информация о минировании Госдумы, "Останкино" и ТЦ "Охотный ряд" не подтвердилась

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб не нашли взрывных устройств в здании Госдумы, телецентре "Останкино" и ТЦ "Охотный ряд", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Все три объекта были проверены специалистами профильных служб, при проверке применялись, в том числе кинологи с собаками. Информация о минировании этих зданий не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные направили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в "Останкино", Госдуме и в ТЦ "Охотный ряд".

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о заложенных взрывных устройствах на разных объектах инфраструктуры в Москве и других регионах России. В телецентр "Останкино" подобные сообщения поступали уже пять раз в течение месяца. Во всех случаях информация о минировании проверялась специалистами профильных ведомств, опасных предметов нигде найдено не было.