В Подмосковье арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции по обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судов в отношении бывшего начальника ОНК МУ МВД России "Раменское", обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ) и незаконном обороте психотропных веществ (ч. 1 ст. 228 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.