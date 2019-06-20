Полиция в Симферополе задержала местного жителя, сообщившего о минировании ж/д вокзала

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции, ФСБ и Росгвардии по горячим следам задержали в Симферополе местного жителя, сообщившего о якобы минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе линейного управления МВД на транспорте.

"Через несколько часов после поступления сообщения был установлен и задержан звонивший. Им оказался житель города Симферополя 1988 года рождения, который сообщил правоохранителям о том, что совершил звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

На вокзале после обследования никаких опасных предметов обнаружено не было. Материалы проверки переданы в управление МВД России по городу Симферополю для принятия решения.