Суд приговорил к 10 годам колонии сына экс-главы ЦОС ФСБ за сбыт наркотиков

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Евгений Зданович признан виновным, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Судом установлено, что Евгений Зданович купил 100 граммов гашиша, которые хранил в квартире и планировал перепродать. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Генерал-лейтенант Александр Зданович руководил ЦОС ФСБ с 1996 по 1999 год, в органах государственной безопасности работает с 1972 года, с 2012 по 2014 год был советником гендиректора ВГТРК.