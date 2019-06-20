Уголовное дело возбудили после массовой гибели рыбы в реке Протва под Калугой

ТАСС, 20 июня. Уголовное дело возбуждено после массовой гибели рыбы в реке Протва в Калужской области. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По материалам прокуратуры Боровского района ОВД России по Боровскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству"), ведется расследование", - говорится в сообщении.

Причиной массовой гибели рыбы, по данным региональной прокуратуры, стал недостаток кислорода из-за резкого уменьшения уровня воды, которое связано с проведением работ на плотине, расположенной выше по течению.