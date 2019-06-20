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Два подростка на скутере погибли при столкновении с "КамАЗом" в Вологде

Погибшие были без мотошлемов

ВОЛОГДА, 20 июня. /ТАСС/. Двое юношей погибли при столкновении скутера с "КамАЗом" в Вологде. Авария произошла в 15:50 на Московском шоссе в областной столице, сообщили ТАСС в управлении МВД по Вологодской области.

"Сегодня в 15:50 на Московском шоссе в Вологде произошло столкновение "КамАЗа" и скутера Irbis. В результате водитель и пассажир скутера, юноши 2006 и 2004 годов рождения, погибли на месте", - сообщили в УМВД по области.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства аварии, на месте работают сотрудники ГИБДД. Погибшие были без мотошлемов, добавили в УМВД.

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