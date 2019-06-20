Поезд Казань - Санкт-Петербург задерживается из-за схода вагонов в Нижегородской области

ТАСС, 20 июня. Поезд №133 сообщением Казань - Санкт-Петербург задерживается в связи с проведением восстановительных работ на месте схода с рельсов шести грузовых вагонов в Нижегородской области, сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

ЧП произошло в четверг на перегоне Тарталей - Каменище. Никто не пострадал. Ранее сообщалось, что пассажирские поезда следуют без задержек.

"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Тарталей - Каменище задержан пассажирский поезд №133 сообщением Казань - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

По данным на сайте РЖД, время задержки составляет около часа. "На месте происшествия работают восстановительные поезда станций "Арзамас", "Канаш", "Муром" и "Нижний Новгород - Сортировочный". Железнодорожники прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления движения поездов на данном участке", - указано в сообщении.