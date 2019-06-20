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Пассажиры вернувшегося в аэропорт Симферополя самолета вылетели в Санкт-Петербург

Пассажиры вылетели на резервном борту

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Пассажиры самолета, вернувшегося в аэропорт Симферополя по техническим причинам, вылетели в Санкт-Петербург на резервном борту, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"Пассажиры рейса FV-5620, вернувшегося по техническим причинам сегодня днем в аэропорт Симферополь, вылетели в Санкт-Петербург на резервном воздушном судне авиакомпании. Время вылета 20:36 мск", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту возвращения самолета в аэропорт вылета, сообщили журналистам в пресс-службе Крымского следственного отдела на транспорте Главного следственного управления СК РФ по республике. "В настоящее время выполняются следственные действия и проверочные мероприятия, направленные на полное выяснение обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении.

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