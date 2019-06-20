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На железной дороге Нижегородской области движение частично открыли после схода вагонов

Для координации работ по ликвидации последствий схода в ОАО "РЖД" создали оперативный штаб

ТАСС, 20 июня. Движение поездов по одному пути открыто на перегоне Тарталей - Каменище в Нижегородской области после схода с рельсов шести грузовых вагонов, сообщается на сайте Горьковской железной дороги

ЧП произошло в четверг, с рельсов сошли вагоны с каменным углем, никто не пострадал.

"Сегодня в 20:54 открыто движение по одному пути перегона Тарталей - Каменище двухпутного электрифицированного участка Сергач - Вековка Горьковской железной дороги. На перегоне продолжаются аварийно-восстановительные работы. Пассажирский поезд №133 сообщением Казань - Санкт-Петербург отправлен по маршруту с задержкой 2 часа 22 минуты", - говорится в сообщении.

Для координации работ по ликвидации последствий схода в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку инцидента.

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РоссияНижегородская область
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