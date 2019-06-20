В Ростовской области трое подростков подозреваются в избиении до смерти местного жителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 20 июня. /ТАСС/. Четверо жителей Ростовской области, в том числе трое подростков, подозреваются в избиении местного жителя, который позднее скончался от полученных травм. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального управления СК.

"Следственным отделом по городу Азов в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) установлены лица, причастные к его совершению", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 июня на окраине Азова трое подростков в возрасте от 15 до 16 лет вместе со знакомым 47-летним мужчиной избили местного жителя, который впоследствии скончался от полученных травм.

"Все четверо подозреваемых задержаны и допрошены следователем. В отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.