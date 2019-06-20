Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в четверг непредставившийся журналист задал президенту вопрос относительно комплекса "Новокосино-2" после "Прямой линии с Владимиром Путиным".

По словам Волк, дело против предпринимателя возбудили еще 8 апреля.

"Сумма ущерба, причиненного участникам долевого строительства, превысила 4,5 млрд рублей", - отметила она.

Как уточнила Волк, полицейскими допрошены и признаны потерпевшими 87 участников долевого строительства. "Устанавливаются другие возможные потерпевшие от противоправных действий подозреваемого, поскольку договоры на участие в долевом строительстве с ООО "Экспертстрой" заключили более 2 тыс. человек", - добавила представитель МВД.