Банду поджигателей автомобилей в Приморье приговорили к реальным срокам

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Суд во Владивостоке вынес обвинительный приговор группе из трех человек, занимавшихся в 2017 году поджогами дорогих автомобилей, назначив им наказание в виде реальных сроков лишения свободы, сообщается в пятницу на сайте Прокуратуры Приморского края.

В суде установили, что у одного из фигурантов возникла личная заинтересованность в том, чтобы сжечь авто нескольких граждан, для чего он привлек к этому двух своих знакомых. При этом информацию о том, почему и кому они хотели навредить, прокуратура не раскрывает. Организатору преступления Фрунзенский районный суд Владивостока назначил 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, двум другим фигурантам - 2,5 года и 3 года лишения свободы в колонии-поселении.

С июля 2017 года по январь 2018 года виновные подожгли автомобиль Mazda CX-5, повредили Toyota Celica и Mitsubishi Outlander, а также сожгли Land Rover и Toyota RAV4. Ущерб пострадавшим составил порядка 4 млн рублей.