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СМИ: в Индии в результате ДТП с автобусом погибли 43 человека

Еще 30 человек получили травмы

ТАСС, 21 июня. В штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус сорвался в ущелье, погибли 43 человека. Об этом в четверг сообщила газета Hindustan Times.

По информации газеты, еще около 30 человек пострадали. 

Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились по меньшей мере 73 человека, хотя он рассчитан только на 42 пассажира. Многие жертвы являются школьниками и учащимися колледжей, возвращавшимися после занятий в свои деревни.

Число жертв может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, указывает газета.

Полиция начала расследование причин инцидента. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Свои соболезнования в связи со случившимся выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Теги
ИндияМоди, Нарендра
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