СМИ: в Токио военный вертолет разбился при посадке

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии разбился в пятницу при посадке на военном аэродроме Татикава на западе префектуры Токио. На борту находились два человека, никто не пострадал, передает информационное агентство Kyodo.

По данным телеканала NHK, у вертолета при ударе о землю отвалилась хвостовая часть.

Принадлежащий ВВС США вертолет такого же типа в апреле 2018 года совершил вынужденную посадку в гражданском аэропорту города Кумамото на юго-западном японском острове Кюсю. Тогда тоже никто не пострадал.