{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Токио военный вертолет разбился при посадке

Как сообщает агентство Kyodo, пострадавших нет

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии разбился в пятницу при посадке на военном аэродроме Татикава на западе префектуры Токио. На борту находились два человека, никто не пострадал, передает информационное агентство Kyodo.

По данным телеканала NHK, у вертолета при ударе о землю отвалилась хвостовая часть.

Принадлежащий ВВС США вертолет такого же типа в апреле 2018 года совершил вынужденную посадку в гражданском аэропорту города Кумамото на юго-западном японском острове Кюсю. Тогда тоже никто не пострадал.

Теги
Япония
СМИ: в Индии в результате ДТП с автобусом погибли 43 человека
Еще 30 человек получили травмы
Читать полностью