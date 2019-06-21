Неизвестный расстрелял двух таксистов в Таллине

ТАЛЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Неизвестный открыл в ночь на пятницу огонь по двум водителям такси в Таллине: один из них погиб, второй находится в тяжелом состоянии, сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Янек Лааневяли.

По его словам, инцидент произошел на улице Теллискиви. "Стрелявший скрылся с места происшествия, он сбежал, - заявил Лааневяли порталу IRR. - Один из таксистов, к сожалению, умер. Другой в крайне тяжелом состоянии находится в больнице. Мы сейчас выясняем обстоятельства происшествия".

Как сообщил Лааневяли, полиция ведет операцию по поиску нападавшего.

"Мы работаем на месте происшествия, чтобы собрать как можно больше улик, а также просматриваем окрестности, чтобы задержать преступника, - сказал он. - О личности стрелявшего пока говорить рано, мы прорабатываем разные версии, проверяем все возможные шаги. Как только мы что-то узнаем более точно, мы обязательно сообщим об этом".

Движение транспорта в районе инцидента перекрыто, сообщают эстонские СМИ.