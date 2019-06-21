Восемь человек пострадали при столкновении минивэна с мачтой освещения в Тверской области

ТАСС, 21 июня. Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП на трассе в Тверской области. Все пострадавшие госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Авария произошла около 04:00 мск 21 июня на 164-м км федеральной автодороги М-10 "Россия". Автомобиль Chevrolet ехал из Москвы и врезался в опору освещения. Различные травмы получили водитель и семь пассажиров, в их числе десятимесячный ребенок и шестнадцатилетний подросток. Они госпитализированы, информации о состоянии пока нет", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, от удара мачта освещения упала на припаркованный автомобиль, в нем никто не пострадал.

По предварительной информации, водитель Chevrolet уснул за рулем, что и стало причиной аварии. По факту происшествия проводится проверка, добавили в пресс-службе.