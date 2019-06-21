Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.

"В 09:10 мск 21 июня поступило сообщение о том, что в районе станицы Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-2 без последующего горения. В результате жесткой посадки погиб один человек (пилот). К месту направлены службы экстренного реагирования. Проводится доследственная проверка", - сказал собеседник.

По предварительным данным, вертолет Ми-2, в котором находился один пилот, обрабатывал поля. На место ЧП выехали следователи.