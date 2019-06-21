Семья из Хабаровска попала в больницу после "лечения" личинками-паразитами

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Семья из трех человек попала в больницу после лечения псевдо-препаратами с личинками червей-паразитов, сейчас пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в городской клинической больнице №10.

"В больницу попали двое взрослых с ребенком, которые решили лечиться нетрадиционными способами. Они употребили псевдо-препарат с червями-паразитами. Прогноз по их состоянию был неблагоприятным, диагноз – трихинеллез. Была оказана своевременная медицинская помощь, сейчас их состояние удовлетворительное", - сказали в больнице.

Как сообщается на сайте территориального органа Росздравнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской АО, семья прочитала в интернете положительные отзывы о якобы мощном иммуностимуляторе. "Взрослые выпили сами и дали несовершеннолетнему ребенку псевдо-вакцину, которая представляет из себя взвесь живых личинок трихинелл – разновидности червей-паразитов. Спустя две недели семья в полном составе в тяжелом состоянии была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы разбираются с этим инцидентом. Как уточнили ТАСС в горбольнице, семья выписана и сейчас получает амбулаторное лечение.

Трихинеллез – заболевание, вызываемое паразитами, характеризующееся лихорадкой, отеком лица, кожными сыпями, другими симптомами, а при тяжелом течении – поражением внутренних органов и центральной нервной системы.