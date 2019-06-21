Источник: в отношении мэра Ахтубинска возбуждено дело о превышении полномочий

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы города Ахтубинска Аманги Нарузбаева, которого подозревают в превышении должностных полномочий при сделке с муниципальной землей. В администрации города проводится выемка документов, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Астраханской области.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Основанием для него стало предоставление супруге Нарузбаева участка муниципальной земли без торгов. В настоящее время в администрации Ахтубинска работает оперативная группа сотрудников силовых ведомств, она поводит выемку документов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ахтубинские предприниматели неоднократно обращались к главе города с предложением организовать торги по участкам муниципальной земли, но получали отказ.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Аманга Нарузбаев является главой Ахтубинска с 2009 года.