СК требует арестовать главу Пушкинского района Подмосковья за взятку от застройщика

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. СК ходатайствует об аресте главы Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, обвиняемого в получении взятки от застройщика за неоднократные переносы сроков сдачи дома в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв. м в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство, - сообщила Петренко. - Фигурант уголовного дела задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании Жиркову меры пресечения в виде заключения под стражу".