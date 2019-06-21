СК подтвердил возбуждение дела о превышении полномочий в отношении мэра Ахтубинска

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Глава города Ахтубинска Аманга Нарузбаев подозревается в превышении должностных полномочий при предоставлении участка земли почти в 300 кв. м своей супруге без торгов, муниципальному образованию причинен ущерб почти в 1,5 млн рублей, сообщил журналистам старший помощник руководителя управления СК по Астраханской области Андрей Хегай.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Нарузбаева подозревают в превышении должностных полномочий при сделке с муниципальной землей. В администрации Ахтубинска сейчас работает оперативная группа сотрудников силовых ведомств, она поводит выемку документов.

"Следственными органами на основании материалов, представленных из регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении главы МО "Город Ахтубинск", его подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, к Нарузбаеву поступило заявление от местной жительницы, действовавшей по доверенности в интересах его супруги, о предоставлении земельного участка площадью более 290 кв. метров для расширения магазина. Глава муниципального образования, достоверно зная о том, что участок предоставляется путем проведения аукциона, дал поручение своим сотрудникам подготовить необходимую документацию для передачи участка без торгов", - сообщил Хегай.

По его словам, подозреваемый заключил соглашение, согласно которому стоимость участка составила 235 тыс. рублей, однако его реальная стоимость - 1,7 млн рублей. "В результате неправомерных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере чуть менее 1,5 млн рублей", - добавил Хегай.

Расследование дела продолжается.