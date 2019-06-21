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Локализован пожар на свалке у храма в Москве

В тушении возгорания задействован пожарный вертолет

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В настоящее время пожар локализован, идет дальнейшее тушение", - сказали в ведомстве. Площадь возгорания составила 350 кв. м.

Ранее сообщалось, что у здания бывшего автосервиса, которое находится возле храма по адресу: проспект Вернадского, владение 10а, горит строительный мусор. В тушении задействован пожарный вертолет. Информация о пострадавших не поступала.

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