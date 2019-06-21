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Пожар на свалке у храма в Москве потушен

Площадь возгорания составила 350 кв. м

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов", - сказали в ведомстве. Площадь возгорания составила 350 кв. м.

У здания бывшего автосервиса, которое находится возле храма по адресу: проспект Вернадского, владение 10а, загорелся строительный мусор. В тушении был задействован пожарный вертолет. Информация о пострадавших не поступала.

По данным источника в правоохранительных органах, "свалка была организована на этом месте незаконно, правоохранители будут разбираться с тем, кто ее создал".

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