Пожар на свалке у храма в Москве потушен

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов", - сказали в ведомстве. Площадь возгорания составила 350 кв. м.

У здания бывшего автосервиса, которое находится возле храма по адресу: проспект Вернадского, владение 10а, загорелся строительный мусор. В тушении был задействован пожарный вертолет. Информация о пострадавших не поступала.

По данным источника в правоохранительных органах, "свалка была организована на этом месте незаконно, правоохранители будут разбираться с тем, кто ее создал".