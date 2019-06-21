В суд поступили материалы об аресте главы Пушкинского района Подмосковья

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об аресте главы Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, обвиняемого в получении взятки от застройщика за неоднократные переносы сроков сдачи дома в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Басманный суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Пушкинского района Московской области", - сказал собеседник агентства.

Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв. м в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следователи провели обыски дома и на работе у Жиркова, а также по местам жительства и в офисах его ближайшего окружения. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Жирков был избран главой Пушкинского района 20 февраля 2019 года, до этого с января того же года он был и. о. руководителя муниципалитета. Ранее он возглавлял городской округ Балашиха, откуда уволился 27 июня 2017 года на фоне скандала вокруг местного мусорного полигона "Кучино".