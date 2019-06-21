В Башкирии арестованы члены банды, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

ТАСС, 21 июня. Сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы в Башкирии, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России совместно с коллегами из республики Башкортостан в ходе проверки информации о возможном финансировании экстремистской деятельности выявлено преступное сообщество, осуществлявшее незаконные банковские операции", - сообщила она.

В рамках уголовного дела, возбужденного ранее по статье " Незаконная банковская деятельность" (ч. 2 ст. 172) УК РФ), установлен лидер криминальной организации, который на территории Уфы создал организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. "Для участия в противоправном бизнесе злоумышленник привлек своих знакомых, которые имели необходимый опыт и познания в кредитно-финансовой сфере <...>. Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по платежным поручениям клиентов, инкассацию, кассовое обслуживание, а также иные финансовые операции, подлежащие обязательному лицензированию Центральным банком РФ", - рассказала Волк. По данным МВД, размер незаконного дохода от деятельности преступной группы превысил 19 млн рублей.

В отношении лидера и активных участников преступного сообщества были возбуждены уголовные дела по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем" (ст. 210) УК РФ. Предполагаемому организатору преступного сообщества, а также двоим его сообщникам по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.