В здании Забайкальского госуниверситета в Чите произошел пожар

ЧИТА, 21 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в здании горного факультета Забайкальского госуниверситета в Чите, пострадавших нет, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"Сообщение о пожаре поступило днем. Огнем поврежден учебный класс на третьем этаже на площади 40 кв. м, соседние помещения удалось отстоять. В момент возгорания сработала пожарная сигнализация, из здания были эвакуированы 20 человек. Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали караулы пяти пожарно-спасательных частей города в составе восьми автоцистерн, двух автолестниц и двух специальных автомобилей. В ликвидации возгорания было задействовано более 30 человек и 12 единиц техники.

По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание электропроводки. "На месте пожара работают дознаватели Госпожнадзора, которые установят точную причину возгорания", - добавили в пресс-службе ведомства.