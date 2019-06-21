{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове возбудили дело против зкс-главы "Почты России"

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями

САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России". По данным следствия, мужчина заставлял своего подчиненного заниматься воспитанием своих детей и помогать по дому, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России" - возбуждено уголовное дело статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, директор поручал своему подчиненному сотруднику под угрозой увольнения выполнять работу, не обусловленную ее трудовым договором", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

В сообщении уточняется, что директор заставлял подчиненного заниматься воспитанием его детей и оказывать различную помощь его семье в других домашних делах, чем существенно нарушил законные права и интересы работника.

Злоумышленника вычислили сотрудники УФСБ, теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Теги
РоссияСаратовская область
NBC: в Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Жители близлежащих кварталов рассказали о серии взрывов на месте ЧП
Читать полностью