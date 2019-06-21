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Комиссия МАК выясняет причины жесткой посадки вертолета Ми-2 на Кубани

В результате ЧП погиб пилот

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин и обстоятельств жесткой посадки вертолета Ми-2 в Лабинском районе.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении МАК, опубликованном в пятницу на сайте комитета.

Вертолет Ми-2 в пятницу утром совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской, где обрабатывал поля. Пилот погиб. Белореченская транспортная прокуратура на Кубани организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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