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Прекращение дела против Ивана Голунова
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МВД выявило нарушения со стороны сотрудников УВД ЗАО при задержании журналиста Голунова

В ведомстве сообщили, что уголовное дело о наркотиках, по которому был задержан журналист, направлено в прокуратуру для передачи в СК
Иван Голунов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Москве выявили нарушения со стороны сотрудников УВД Западного округа столицы при оперативных мероприятиях в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков), по которому ранее было прекращено уголовное преследование Ивана Голунова, в результате работы подразделений собственной безопасности ГУ МВД России по Москве выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО при осуществлении оперативно-разыскной деятельности", - сказал представитель полиции.

В связи с этим принято решение о направлении этого уголовного дела в прокуратуру Москвы для решения вопроса о его передаче в следственные органы СК РФ.

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