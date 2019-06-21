МВД выявило нарушения со стороны сотрудников УВД ЗАО при задержании журналиста Голунова

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Москве выявили нарушения со стороны сотрудников УВД Западного округа столицы при оперативных мероприятиях в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков), по которому ранее было прекращено уголовное преследование Ивана Голунова, в результате работы подразделений собственной безопасности ГУ МВД России по Москве выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО при осуществлении оперативно-разыскной деятельности", - сказал представитель полиции.

В связи с этим принято решение о направлении этого уголовного дела в прокуратуру Москвы для решения вопроса о его передаче в следственные органы СК РФ.