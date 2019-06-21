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Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья, обвиняемого в получении взятки

По данным СК, Евгений Жирков неоднократные переносил сроков сдачи многоквартирного дома, а за это получил от застройщика нежилые помещения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до середины августа главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, обвиняемого в получении взятки от застройщика за неоднократные переносы сроков сдачи дома в эксплуатацию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Жиркова меру пресечения в виде ареста до 13 августа", - сказал судья.Евгений Жирков получил от застройщика нежилые помещения в строящемся многоквартирном доме за перенос его сроков сдачи и общее покровительство

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