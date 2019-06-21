Взятку от застройщика главе Пушкинского района Подмосковья оценили в 73 млн рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следственные органы оценили в 73 млн рублей взятку, полученную от застройщика главой Пушкинского района Подмосковья Евгением Жирковым за неоднократные переносы сроков сдачи дома в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Василий Юдин.

"Сумма взятки, по мнению следствия, составляет около 73 млн рублей. В эту сумму следствие включает стоимость двух объектов недвижимости. Мой клиент считает, что это провокация криминальных авторитетов Балашихи", - сказал Юдин.

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Жиркова до 13 августа.

Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв. м в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следователи провели обыски дома и на работе у Жиркова, а также по местам жительства и в офисах его ближайшего окружения. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Жирков был избран главой Пушкинского района 20 февраля 2019 года, до этого с января того же года он был и. о. руководителя муниципалитета. Ранее он возглавлял городской округ Балашиха, откуда уволился 27 июня 2017 года на фоне скандала вокруг местного мусорного полигона "Кучино".

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