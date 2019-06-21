Сторонники Православной церкви Украины избили верующих канонической УПЦ

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захвата церковного дома в селе Постойном Ровенской области, в котором проживает настоятель прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ), избили верующих женщин. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе юридического отдела УПЦ.

"Били женщин мужчины, которые в подавляющем большинстве были выпившие. А в это время полиция, которую вызвала пострадавшая сторона, стояла в стороне и только наблюдала за происходящим", - сказано в сообщении.

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми побоями. По словам протоирея Александра Мальчука, в нападении были задействованы около сотни агрессивно настроенных лиц, которые требовали впустить их для описи имущества. "Когда наши люди не согласились на это и встали перед домом, то они их просто начали силой сбрасывать их с лестницы", - рассказал он.

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. УПЦ приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.