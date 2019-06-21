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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Еще двое человек пострадали

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Пожар произошел в городе Лосино-Петровский на улице Первомайская, д. 7", - сказали в ведомстве.

По данным главка, возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажного панельного дома. "В результате пожара пострадали три человека, один из них умер в больнице", - пояснили в ГУ МЧС.

Из жилого дома были эвакуированы 15 человек, в том числе петеро детей. 

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