Причиной жесткой посадки Ми-2 на Кубани могла стать ошибка пилота

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Ошибка в пилотировании, по предварительным данным, стала причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 на Кубани, в результате которой погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель компании "Мирагро" Дмитрий Михайлов, на полях которой вертолет вел химическую обработку посевов.

"С 05:00 осуществлялись полеты. Где-то в 08:10-08:15 мск это произошло во время приземления для дозаправки топливом и химическими препаратами. Вопрос там не в техническом состоянии вертолета, при посадке произошло ЧП, предположительно ошибка пилотирования", - сказал Михайлов.

Он пояснил, что вертолет принадлежит индивидуальному предпринимателю, с которым компания работает уже около двух лет. Со слов Михайлова, до случившегося Ми-2 успел совершить порядка 18-19 вылетов, то есть вертолет был исправен.

"Разрешения на полеты я не видел - это их ответственность. У них там все люди в возрасте, опытные пилоты, бывшие из гражданской авиации, военные летчики, заслуженные. Никаких нареканий у нас никогда не было", - резюмировал руководитель компании "Мирагро", уточнив, что с индивидуальным предпринимателем, которому принадлежал вертолет, проводятся следственные действия.

Вертолет Ми-2 в пятницу утром совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской, где обрабатывал поля. Погиб пилот. Возгорания не было, разрушений на земле нет.