В Петербурге мать бросила двух маленьких детей в квартире

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мать бросила двух малолетних детей одних в квартире на Яхтенной улице в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о детском плаче в квартире дома на Яхтенной улице. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили там малолетних братьев двух и трех лет. Взрослые по указанному адресу отсутствовали. Полицейские установили и доставили родителей детей - 30-летнего отца и 28-летнюю мать - в отдел полиции", - сказала Волк.

По ее словам, в отношении отца малышей составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

"В результате проведенной проверки полиция Приморского района возбудила уголовное дело по ст. 156 УК РФ в отношении матери детей о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Дети переданы в детскую городскую больницу", - пояснила официальный представитель МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что женщина была неоднократно судима, а ее муж привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.