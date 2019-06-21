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Снаряд времен войны обнаружен на северо-западе Москвы

Боеприпас заберут и утилизируют представители военной комендатуры Москвы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили во 2-м Селикатном проезде на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при ведении земляных работ по адресу 2-й Селикатный проезд, дом 8. Место происшествия оцеплено. В ближайшее время боеприпас заберут представители военной комендатуры Москвы, чтобы вывести его в безопасное место и утилизировать", - сказал собеседник агентства.

В доме, рядом с которым нашли снаряд, находится ряд организаций, в том числе издательство и магазины.

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