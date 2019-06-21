Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева по иску Промсвязьбанка

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева о снятии ареста с активов по иску кредитной организации на 282 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Арест снят с 80% заработной платы и иных доходов Ананьева, но в отмене обеспечительных мер по остальным активам суд отказал. Аналогичное решение суд вынес и в отношении экс-руководителя блока финансовых рынков Промсвязьбанка Дмитрия Иванова.

Ранее Арбитражный суд Москвы также частично удовлетворил ходатайство бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и снял арест с самолета Bombardier и 80% доходов с банковских счетов. Кроме того, также частично был снят арест с 80% доходов с банковских счетов одного из бывших руководителей банка - Татьяны Волошкиной. Ананьевы и Волошкина ранее ходатайствовали об отмене обеспечительных мер, принятых по иску Промсвязьбанка к бывшему руководству о взыскании убытков на 282 млрд рублей.

30 мая суд принял решение об аресте имущества Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму в пределах 282,2 млрд рублей.

Всего в перечне арестованного имущества - более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, 2 самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, 8 автомобилей "Мерседес" и автомобиль "Ягуар", а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства) и доли в компаниях.

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц - возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 10 физическим лицам: бывшим зампредседателя правления банка Андрею Жупанову, руководителю блока финансовых рынков Димитрию Иванову, главе департамента проектного финансирования Александру Афанасьеву и другим, а также компании Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V.

В качестве третьих лиц в деле участвуют Центробанк и Агентство по страхованию вкладов, а также "Ингосстрах". Компания страховала ответственность директоров и должностных лиц Промсвязьбанка на сумму $100 млн, говорил в суде представитель Дмитрия Ананьева.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 г. был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.