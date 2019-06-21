Бывшую главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

ЧЕБОКСАРЫ, 21 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Чебоксар приговорил к пяти годам лишения свободы Ирину Клементьеву, генерального директора страховой компании АО "СК "Чувашия-Мед", ранее занимавшую должность главы города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской республики.

"С учетом данных о личности, мнения государственного обвинения, суд назначил экс-главе города наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, действия подсудимой квалифицированы судом по ч. 4 ст. 160 УК РФ - "Присвоение или растрата" - два эпизода, ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 201 УК РФ - "Злоупотребление полномочиями" - два эпизода.

Установлено, что Клементьева с 2011 года по 2017 год, злоупотребляя служебными полномочиями, с целью хищения денежных средств совершала выплаты по фиктивным трудовым договорам и оплачивала услуги, которые фактически оказывались частному медицинскому центру, владельцем которого являлся ее муж. Также она оплачивала командировку, не связанную с деятельностью компании, за счет средств организации. Совокупный ущерб от ее противоправных действий превысил 20 млн рублей.

Также были приняты меры по возмещению растраченных средств. По ходатайству следователя судом был наложен арест на денежные средства, три квартиры, расположенные в Чебоксарах и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка в Чебоксарах и Новочебоксарске.